دعوات أممية لفرنسا بضرورة التأكد من سلامة التحقيقات الخاصة بمقتل نائل.. وعشرات المسيرات تعود للشوارع في ذكرى وفاة تراوري

دعت لجنة أممية فرنسا إلى التأكد من أن التحقيق في مقتل الشاب نائل، المراهق الذي قتل على يد الشرطة بالقرب من باريس شامل وغير متحيز، ودعت إلى حظر التنميط العنصري.



وقد أعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، المؤلفة من 18 خبيرًا مستقلًا، عن بواعث القلق بشأن التنميط العنصري والاستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

كما أدان الخبراء أعمال نهب وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة، فضلًا عن أنباء عن اعتقالات جماعية واحتجاز للمتظاهرين، وقالت اللجنة الأممية إنها ترحب بفتح تحقيق في الملابسات التي أدت إلى مقتل نائل الذي أدى مقتله إلى اندلاع أعمال عنف في فرنسا.

وجاء في البيان أنه على فرنسا أن تضمن على وجه السرعة أن يكون التحقيق في الظروف التي أدت إلى مقتل نائل دقيقًا ونزيهًا، ويجب مقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم في حالة إدانتهم وفقًا لذلك.

كما دعت فرنسا إلى اعتماد تشريع يعرّف ويحظر التنميط العنصري، وكررت توصيتها بأن تعالج السلطات الأسباب الهيكلية والنظامية للتمييز العنصري، بما في ذلك في مجال إنفاذ القانون.

وجاء تدخلها في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة إدارية فرنسية حكما ضد منظمي مسيرة لإحياء ذكرى ناهل نظمتها مؤسسة أداما تراوري، الذين سعوا للطعن في الحظر المفروض على مسيرة يوم أمس السبت.

وتوفي تراوري أسود اللون، في حجز الشرطة عام 2016، مما أثار أعمال شغب استمرت عدة ليال.

وقالت المحكمة في بيان: "وجد القضاة أنه على الرغم من انخفاض العنف في الأيام الأخيرة، إلا أن طبيعته الحديثة للغاية لا تسمح لنا بافتراض اختفاء أي خطر للإخلال بالنظام العام".

وأبدت لجنة الأمم المتحدة، التي تراقب تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مخاوف بشأن قضية ناهل بموجب إجراءات الإنذار المبكر والتحرك العاجل.

وقالت إنها تشعر بقلق عميق إزاء استمرار ممارسة التنميط العرقي إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون، ولا سيما الشرطة، ضد أفراد الأقليات، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي وعربي.

وفي سياق متصل، كانت هناك عشرات المسيرات ضد عنف الشرطة في فرنسا، أمس السبت، بعد أن حظرت السلطات مسيرة تذكارية، خشية إعادة إشعال الاضطرابات الأخيرة التي اجتاحت البلاد، وهذا بعد سبع سنوات من وفاة تراوري.

ودعت العديد من النقابات العمالية والأحزاب والجمعيات المؤيدين للانضمام إلى المسيرة التذكارية لتراوري هذا العام.