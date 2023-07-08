سؤال برلماني حول أسباب تراجع إيرادات مصر من الغاز

تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حول أسباب تراجع إيرادات مصر من الغاز.

وقالت "أنيس" في طلب إحاطتها الموجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية: “سجلت صادرات الغاز المصري، والتي تتضمن الغاز الطبيعي والغاز المسال، هبوطًا قياسيًا للشهر الثالث على التوالي، منذ شهر أبريل الماضي، فوفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم تسجيل انخفاض بنسبة 75.6% في قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال، خلال شهر أبريل الماضي بلغت قيمة الصادرات الإجمالية، بما في ذلك صادرات الغاز المصرية، نحو 3.03 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق 2022”.

وأرجعت النائبة هناء أنيس تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تشمل الغاز الطبيعي والمسال)، في أعقاب تراجع الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 44.9%، خلال شهر أبريل، وهو الانخفاض الثالث على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 34.6%، في شهر مارس.

وكشفت "أنيس"، أنه تم إنتاج نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال 2022، وحققت مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز وصل إلى 8 ملايين طن في 2022، مقارنة بنحو 7 ملايين طن العام السابق، لافتة إلى أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام بلغت حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

واستكملت "أنيس"، أسهم انخفاض قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تشمل الغاز الطبيعي والمسال) في تراجع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 44.9%، خلال شهر أبريل، ليكون التراجع الثالث على التوالي، بعد انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 34.6% في مارس الماضي.

وشددت على أن مصر يمكن أن تفكر جديًا في اللجوء إلى العقود طويلة الأجل، التي تعتمد عليها الدول المنتجة للغاز مثل قطر وسلطنة عمان، لتجنب الهبوط المفاجئ في أسعار الغاز في السوق الفورية.