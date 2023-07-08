ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي لسرقة أحد الأشخاص بالإكراه في بولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، معاقبة تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص لإدانتهم بسرقة أحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في أبريل من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة القسم.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين بسرقة أحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالإكراه وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء منه على مبلغ مالي وهاتفه المحمول وفروا هاربين من مكان الجريمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

السجن المشدد السلاح المضبوط التحقيق مع المتهمين النيابة العامة بتكوين تشكيل عصابي