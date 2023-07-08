أوكرانيا: إصابة 5 أشخاص جراء قصف روسي لدونيتسك خلال الساعات الـ24 الماضية

السبت 08/يوليو/2023 - 10:45 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إصابة 5 أشخاص، جراء قصف روسي للمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف كيريلينكو، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "في 7 يوليو 2023، أسفر قصف روسي عن إصابة 5 مدنيين في أفدييفكا ودالني وكاتيرنيفكا ونوفوميخياليفكا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقال كيريلينكو، إنه من المستحيل معرفة العدد الإجمالي للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وفي سياق متصل، هاجم الجيش الروسي منطقة كيروفوهراد بطائرات قتالية بدون طيار، الليلة الماضية.. حسبما ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بالمنطقة أندري رايكوفيتش.

