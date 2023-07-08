طقس اليوم.. حار رطب نهارا معتدل ليلا ونشاط رياح على القاهرة والوجة البحرى

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة رطب علي كافة الانحاء.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 23 درجة،وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 37 للعظمى والصغرى 25،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 29 درجة .