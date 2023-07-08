روسيا: واشنطن لا تُدرك خطورة أفعالها.. والعالم يقترب من حرب عالمية جديدة

قال أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، "إن تزويد واشنطن لكييف بذخائر عنقودية لن يؤثر على عزم موسكو على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف أنتونوف، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "أن الذخائر العنقودية هي لفتة يائسة تكشف عن أن الولايات المتحدة وأتباعها أدركوا أنهم عاجزون، ومع ذلك، فهم لا يريدون الاعتراف بإخفاقاتهم وفشل محاولات القوات الأوكرانية لشن هجوم ضد المناطق الروسية".

وتابع: "المستوى الحالي للاستفزازات الأمريكية خارج المخططات بالفعل، ما يجعل البشرية أقرب إلى حرب عالمية جديدة"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة مهووسة بفكرة هزيمة روسيا لدرجة أنها لا تدرك خطورة أفعالها.. إنهم يزيدون فقط من عدد الضحايا وإطالة معاناة نظام كييف".