تشاهدون اليوم| الأهلي يواجه الاتحاد السكندري.. الزمالك يصطدم بـ"فيوتشر"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز

7:00 الاتحاد السكندري : الأهلي

9:00 فيوتشر : الزمالك

بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

11:00 المغرب : مصر