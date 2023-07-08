تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، على النحو التالي:
الدوري المصري الممتاز
7:00 الاتحاد السكندري : الأهلي
9:00 فيوتشر : الزمالك
بطولة إفريقيا تحت 23 سنة
11:00 المغرب : مصر
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم| الأهلي يواجه الاتحاد السكندري.. الزمالك يصطدم بـ"فيوتشر"
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، على النحو التالي: