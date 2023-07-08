ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 9 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع، إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وقال كريج إرلام، محلل أول السوق لدى "أواندا"، إن موجة الصعود على مدى الأسبوع الماضي كانت قوية للغاية ومدعومة بالزخم، وذلك "إلى جانب التخفيضات الجديدة التي أعلنتها السعودية وروسيا".

وأعلنت الدولتان هذا الأسبوع تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، نحو خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل خمسة بالمئة من الطلب العالمي على الخام.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 78.47 دولار للبرميل عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 دولار، بما يعادل 2.9 بالمئة، إلى 73.86 دولار للبرميل.

وهذا أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول مايو والأعلى لخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 مايو.