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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي يطلق خطة جديدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية

بايدن
بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة اقتصادية جديدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية على الأسر الأمريكية، وذلك لوضع حد لاستغلال شركات التأمين الصحي التي تستهدف الربح على حساب الطبقة المتوسطة.
وقال بايدن - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "تعمل الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الرسوم غير المرغوب فيها لخطة التأمين الصحي التي تلزم المستهلكين برسوم إضافية خفية".
وأكد الرئيس الأمريكي أن الهدف الرئيسي الاقتصادي للإدارة الأمريكية الآن هو خفض نسبة التضخم، وأثنى على الأداء الاقتصادي خلال العامين الماضيين. 
 

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