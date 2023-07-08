رئيس بولندا: عضوية أوكرانيا في "الناتو" ستعزز القوة العسكرية للحلف

السبت 08/يوليو/2023 - 09:47 ص

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" من شأنها أن تعزز القوة العسكرية للحلف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده دودا مع نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا في مدينة كلايبيدا في ليتوانيا ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية صباح اليوم السبت.

وعبر الرئيس البولندي عن أمله في أن يتم اتخاذ قرار خلال قمة الناتو المرتقب عقدها في مدينة فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بشأن مزيد من الدعم لأوكرانيا خلال مواجهتها للعمليات العسكرية الروسية.

وقال دودا": إنه فيما يتعلق بالخطوات الأولى أيضًا، من المهم أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو قريبًا، ونأمل في أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن وأن تصبح عضوًا كامل العضوية يتمتع بجميع الحقوق والضمانات، فضلًا عن الالتزامات التي تنشأ عن العضوية في الحلف، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني، الذي سيصبح جزءًا عسكريًا من الناتو، سيعزز بلا شك الحلف من وجهة نظر عسكرية".

وبحسب "يوكرين فورم"، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في وقت سابق من يوم أمس الجمعة" إن قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس ستساعد في تعزيز العلاقات السياسية بين الناتو وأوكرانيا وتعيد تأكيد دعم الحلفاء لأوكرانيا في حربها ضد العمليات الروسية.