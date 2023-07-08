وزيرة  الخزانة الأمريكية تنتقد إجراءات الصين "العقابية" ضد شركات بلادها

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجمعة، إلى إصلاحات للسوق في الصين وانتقدت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بكين في الآونة الأخيرة ضد الشركات الأمريكية والضوابط التي فرضتها على تصدير بعض المعادن، في حين دعاها رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى "التوصل لتسوية مع الصين" وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

والتقت يلين مع لي اليوم خلال زيارة لبكين تهدف إلى إصلاح العلاقات الاقتصادية المتوترة بين الدولتين، لكنها أوضحت في تصريحاتها أن واشنطن وحلفاءها الغربيين سيستمرون في الرد على ما وصفتها بأنها "ممارسات صينية اقتصادية غير عادلة".

وعلى الرغم من الحديث عن الفصل الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، تظهر بيانات حديثة أن أكبر اقتصادين في العالم ما زالت بينهما روابط وثيقة إذ بلغت التجارة الثنائية 690 مليار دولار العام الماضي.

وقالت يلين للمسؤول الصيني في اجتماع اليوم: "نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة لا تعتمد على مبدأ الفائز يأخذ كل شيء، ولكن على مجموعة من القواعد العادلة يستفيد منها البلدان بمرور الوقت". ووصفت وزارة الخزانة الاجتماع بأنه كان "صريحا وبناء".