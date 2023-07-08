الأمم المتحدة: اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "أساسية" لأمن الغذاء العالمي

السبت 08/يوليو/2023 - 09:43 ص

وصف نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اتفاقية تصدير الحبوب من المرافق الأوكرانية عبر البحر الأسود وتسهيل صادرات روسيا بـ "الأساسية" من أجل أمن الغذاء العالمي وذلك قبل انتهاء مدة الاتفاقية يوم 17 يوليو الجاري.

وقال حق - في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الأمين العام للأمم المتحدة يسلط الضوء على الدور الأساسي الذي يمثله تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا في دعم أمن الغذاء العالمي، ويشدد على ضرورة استمرار التطبيق الكامل للاتفاقية الموقعة في يوليو 2022 لضمان وصول هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية بسلاسة وفعالية".

وأضاف "أن هذه الاتفاقية تساهم في خفض أسعار الغذاء عالميا، وهي الآن أقل بأكثر من 23% عن المستويات القياسية التي وصلت إليها في مارس 2022".