عودة جثامين 11 سوريا لفظتهم أمواج البحر بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الجزائرية

سُلّمت جثامين 11 سوريا إلى ذويهم في مدينة الطبقة السورية أمس الجمعة، بعدما قضوا غرقا الشهر الماضي قبالة السواحل الجزائرية، عندما انقلب بهم القارب الذي كانوا على متنه رفقة مهاجرين آخرين، وهم في طريقهم نحو إسبانيا، وفقا لتقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقد نقلت الجثامين من الجزائر إلى مطار بيروت، ومنه إلى سوريا، حيث أعيد الضحايا في صناديق إلى ذويهم، في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.

وتعد إسبانيا ودول أوروبية في جنوب القارة من الوجهات الأولى للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، القادمين إلى أوروبا عبر البحر، وقد شددت تلك الدول من إجراءاتها الحمائية للحدود خلال السنوات الأخيرة، من خلال تكثيف عدد الدوريات البحرية.