مسئول بارز بالبنتاجون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقع

السبت 08/يوليو/2023 - 09:04 ص

أكد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشئون السياسة كولين كال، أن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن كولين كال قوله "إنه لا يزال من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن احتمالات تحقيق كييف مكاسب في ساحة المعركة، مضيفا أن الأوكرانيين ما يزالون يختبرون المناطق الروسية لمعرفة نقاط الضعف".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت رسميا أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة.