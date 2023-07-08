محافظ الإسكندرية يعلق على أبحاث غرق شواطئ عروس البحر المتوسط

قال اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل جديدة حول غرق شواطئ المدينة، إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع، والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب سطح البحار والمحيطات وخاصة البحر الأبيض المتوسط، أدت إلى نحر العديد من الشواطئ، زيادة الانبعاثات الكربونية الموجودة على مستوى العالم أجمع.

وأضاف الشريف، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية صدى البلد، أن كل هذه التغيرات المناخية تؤدي إلى ذوبان الجليد الذي بدوره ينزل في البحار، ويؤدي إلى ارتفاع منسوب البحار.

وأوضح أن الأبحاث العالمية في تحديد منسوب ارتفاع البحار، تؤكد أن هناك نحرًا في شواطئنا، وهناك بعض الأبحاث التي أشارت إلى أن الإسكندرية معرضة للغرق، كما أن رئيس الوزراء البريطاني السابق أشار إلى أن مدينة الإسكندرية هي خامس مدينة على مستوى العالم معرضة للغرق، وهناك أبحاث أخرى تقول إن الإسكندرية ليست معرضة للغرق بهذا الشكل، نعم هناك زيادة في الأمطار، وارتفاع في منسوب سطح البحار، لكنها ليست معرضة للغرق.