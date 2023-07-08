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السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 8 يوليو 2023

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر بداية  تعاملات اليوم السبت 8 يوليو 2023 بعد تراجعه  10 جنيهات في الجرام الواحد على مستوى محلات الصاغة.
وصل سعر الجرام من عيار 24 حوالي 2480 جنيها للبيع و 2503 جنيهات للشراء، وعيار 21 حوالي 2170 جنيها للبيع و 2190 جنيها للشراء.
وبلغ سعر عيار 18 نحو 1860 جنيها للبيع و1877 جنيها للشراء، و عيار 14 نحو 1447 جنيها للبيع و 1460 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.36 ألف جنيه للبيع و 17.52 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 77.128 ألف جنيه.
ووصل سعر كيلو الذهب إلردى نحو 2.48 مليون جنيه للشراء و 2.502 مليون جنيه للبيع.

 

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