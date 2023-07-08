أسعار الذهب اليوم السبت 8 يوليو 2023

السبت 08/يوليو/2023 - 08:36 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 8 يوليو 2023 بعد تراجعه 10 جنيهات في الجرام الواحد على مستوى محلات الصاغة.

وصل سعر الجرام من عيار 24 حوالي 2480 جنيها للبيع و 2503 جنيهات للشراء، وعيار 21 حوالي 2170 جنيها للبيع و 2190 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1860 جنيها للبيع و1877 جنيها للشراء، و عيار 14 نحو 1447 جنيها للبيع و 1460 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.36 ألف جنيه للبيع و 17.52 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 77.128 ألف جنيه.

ووصل سعر كيلو الذهب إلردى نحو 2.48 مليون جنيه للشراء و 2.502 مليون جنيه للبيع.