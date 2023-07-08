أمام العدالة.. «الهيكل الإداري للإخوان» و«جلب الآيس المخدر للبلاد» أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان والحكم على ثلاثة متهمين محالين لفضيلة المفتي بقضية جلب الآيس المخدر للبلاد

- محاكمة 22 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، جلسة محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الهيكل الإداري للإخوان”.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تمويل الإرهاب لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ببيانات ومعلومات وأموال مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.



-الحكم على ثلاثة متهمين محالين لفضيلة المفتي بقضية جلب الآيس المخدر للبلاد

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حكمها في قرار احالة 3 متهمين يمنيين الجنسية إلى فضيلة المفتي الجلسة الماضية للبت في إعدامهم في جلب مواد مخدرة عن طريق التهريب لمطار القاهرة .

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين يمنيو الجنسية، وتم ضبطهم في مطار القاهرة وبحوزتهم حقائب بداخلها مادة الميثامڤيتامين المخدرة بكمية تقدر بحوالي 20 كيلو التي يصنع منها مخدر الآيس في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

وقال الشاهد بالقضية إنه تم ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين، حيث شاهدوا المتهم الأول يغادر العقار سكنه مرتديا حقيبة سوداء فتم ضبطه ، وبفحص الحقيبة المستخلصة تبين أن بداخلها علبتين بلاستيكيتين بكل منهما كيس بلاستيكى شفاف يحتوي على جوهر "الميثامڤيتامين" المخدر.

وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتفين نقالين ومبلغ مالى، وبتفتيش المتهمين عثروا على 198 علبة بلاستيكية بكل منهم كيس بلاستيكى شفاف يحوي ذات الجوهر المخدر، ومبالغ مالية وميزان حساس، وبمواجهتهم أقروا بتأليفهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى جلب المواد المخدرة من خارج للبلاد.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 200 كيس بلاستيكى شفاف بداخل كل منهم كمية من مادة بيضاء اللون كريستالية الشكل.

وثبت أن العينات المرسلة من قبل النيابة العامة هى لجوهر "الميثامڤيتامين" المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.