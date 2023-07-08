بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في سقوط لعبة داخل ملاهي جمصة بالدقهلية

أُصيب 9 أشخاص بجروح ما بين خطرة ومتوسطة؛ وذلك إثر سقوط لعبة داخل ملاهي بمصيف جمصة محافظة الدقهلية أثناء تواجدهم بداخلها وجرى نقل المصابين لمستشفيات الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بسقوط لعبة داخل ملاهي للألعاب الترفيهية ووجود جرحى ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط لعبة "المنخل" وذلك خلال تشغيلها ولعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان سقطت وبداخلها عدد كبير من الأشخاص مما تسبب في إصابة 9 أشخاص بإصابات بالغة مابين حرجة ومتوسطة.

فيما تبين أن المصابين هم: أحمد علي المرشدي ٢١ سنة مصاب بجرح قطعى بالزراعة الأيمن وعلي عز الدين سعد ٣١ سنة بجرح قطعى باليد اليسرى ومنة الله سعد محمد إبراهيم ٢٣ سنة بجرح قطعي أعلى الحاجب ويوسف سعد محمد إبراهيم ١٤ سنة بجرح قطعي باليد اليسرى وخلود أيمن حسن محمد ١٥ سنة بجرح قطعي بإصبع اليد اليسرى وأسامة عاطف حسين محمد بجرح قطعى باليد اليسرى وهناء عاطف حسين محمد بجرح قطعى بإصبع اليد اليسرى وأحمد بكر إبراهيم ٣٥ سنة بجرح قطعي بالزراع الأيمن وعمر عبد العزيز رشاد ٣٢ سنة بجرح قطعي بالزراع الأيمن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وفرض كردون أمني بمحيط اللعبة التي شهدت الواقعة تحت تضرف النيابة العامة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.