نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا| جهاز المنتخب يؤجل تفاصيل قائمة الأولمبياد حتى العودة إلى مصر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، تأجيل الإعلان عن أي تفاصيل تخص قائمة اللاعبين المشاركة في أولمبياد باريس، حتى الانتهاء من نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة، والمقرر لها مساء اليوم أمام المغرب.

وسيعلن الجهاز الفني للفراعنة عن كافة التفاصيل الخاصة بقائمة الأولمبياد وعلى رأسها الـ٣ لاعبين فوق السن لتدعيم صفوف الفراعنة وفقًا للقواعد واللائحة، إلا بعد العودة إلى مصر وعقد اجتماعات مكثفة مع إدارة اتحاد الكرة وجهازه المعاون.

كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميًا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.