زاخاروفا: الغرب والنظام الأوكراني يحاولان الضغط على حلفاء روسيا لإرسال أسلحة كييف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، أن الغرب الجماعي وأوكرانيا يمارسان سياسة الضغط على حلفاء روسيا في المنظمات الدولي التي تشمل، منظمة معاهدة الأمن الجماعي والبريكس ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون معا من أجل محاولة إمداد كييف بالأسلحة.

وأضافت زاخاروفا، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أن الغرب الجماعي يضغط على الدول الشريكة والدول التابعة لحلف شمال الأطلسي وأعضاء الاتحاد الأوروبي مثل أستراليا ونيوزيلندا والسويد واليابان وبعض الدول الأخرى، التي تقدم بحماس لنظام كييف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مثل هذه المعدات والذخائر إما عن رضا كامل أو تحت ضغط صريح أو خفي، حتى حلفاء روسيا وشركاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون والبريكس يتعرضون أيضًا للضغط ".

وأشارت المتحدثة إلى أن وزارة الخارجية الروسية تدرك جيدًا الضغط المستمر وغير المسبوق الذي يمارسه الغرب مع زيلينسكي وفريقه "الإجرامي" على الدول التي اشترت سابقًا أسلحة وذخائر من أجل احتياجاتها الدفاعية الوطنية، وفقا للبيان.

وأكدت زاخاروفا أن موسكو لا تزال تتابع الموقف عن كثب بتسليم أي أسلحة أوذخائر أومعدات خاصة إلى نظام كييف.

وتابعت: "نشكر تلك الدول القادرة على تحمل الضغط الهائل في هذا الشأن من جانب الغرب الجماعي".. مُضيفة: "أننا نحث حلفائنا وشركائنا على الاستمرار في التمسك بموقفهم المبدئي في مثل هذه الأمور وعدم الاستسلام للتأكيدات والوعود بالتعويضات والأرباح وجميع أنواع المزايا والامتيازات من جانب الغرب".