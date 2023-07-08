ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجزائر: تفكيك شبكة إجرامية دولية تحترف تنظيم رحلات سرية عن طريق البحر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية من تفكيك شبكة إجرامية دولية تحترف تنظيم وتدبير رحلات سرية عن طريق البحر، انطلاقا من دولة المغرب مرورًا بالجزائر، نحو السواحل الإسبانية.
وأوضح الدرك الجزائري (قوة عسكرية أمنية تابعة لوزارة الدفاع)، في بيان، أن عناصر هذه الشبكة كانت بصدد التحضير لعملية إبحار سري انطلاقا من شواطئ وهران (تقع على الساحل الغربي للجزائر على البحر المتوسط).
وبحسب البيان، أسفرت العملية بعد التحقيقات واستيفاء جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة من القبض على 13 شخصا من بينهم 12 يحمل جنسية أجنبية، وشخص يحمل أخرى جزائرية، فضلا عن حجز مبالغ مالية كبيرة.
وأضاف البيان أن المتهمين سيواجهون تهم تهريب البشر ضمن جماعة إجرامية منظمة وتهريب المهاجرين، فضلا عن غسيل الأموال.

الجزائر تفكيك شبكة إجرامية رحلات سرية السواحل الإسبانية