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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقديم واشنطن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، يوم الجمعة، أن حزمة المساعدات تضم ذخيرة إضافية، بما في ذلك قذائف عالية الدقة وصواريخ للراجمات والقذائف من عيار 155 و105 ملم وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي ومدرعات "برادلي" و"سترايكر" وغيرها من المعدات.

وأعلنت الولايات المتحدة عن تقديم قذائف عنقودية لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 122 مليون دولار، حيث سيتم تسليم الأسلحة من مخزونات الجيش الأمريكي.

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