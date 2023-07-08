فلسطين.. قوات الاحتلال تهدم منزلًا في القدس المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، منزلًا فلسطينيًا في القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس،أن قوات الاحتلال في إطار عمليات استهداف الوجود الفلسطيني في القدس- هدمت منزلًا في جبل المكبر وشردت ساكنيه،وذلك بالتزامن مع الاعتداء على المئات من الفلسطينيين،الذين نظَّموا في البلدة القديمة وقفةً احتجاجية؛رفضًا لقرار الاحتلال تسليم منزل عائلة فلسطينية للمستوطنين.

وفي الخليل، قالت مصادر طبية فلسطينية: إن مستوطنًا أطلق وابلًا من الرصاص على مركبة فلسطينية في بلدة ببت أمر؛ مما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.