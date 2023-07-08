ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تهدم منزلًا في القدس المحتلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، منزلًا فلسطينيًا في القدس المحتلة.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس،أن قوات الاحتلال في إطار عمليات استهداف الوجود الفلسطيني في القدس- هدمت منزلًا في جبل المكبر وشردت ساكنيه،وذلك بالتزامن مع الاعتداء على المئات من الفلسطينيين،الذين نظَّموا في البلدة القديمة وقفةً احتجاجية؛رفضًا لقرار الاحتلال تسليم منزل عائلة فلسطينية للمستوطنين.
وفي الخليل، قالت مصادر طبية فلسطينية: إن مستوطنًا أطلق وابلًا من الرصاص على مركبة فلسطينية في بلدة ببت أمر؛ مما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

قوات الاحتلال فلسطين القدس المحتلة هدم منزل