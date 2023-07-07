السعودية: 200 ألف ريال خطاب ضمان للعمرة والسماح برحلة فردية

أعلنت وزارة الحج السعودية، اليوم، ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين للعمل في موسم العمرة 1445 هـ، ضمن وثيقة خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي للعام الجديد.

وشملت الضوابط، أنه على الوكيل الخارجي الراغب في تقديم الخدمات للمعتمرين التقدم بطلب التأهيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة (https://umralicense.haj.gov.sa) والالتزام بالضوابط الموضحة في البوابة، مع إرفاق صورة من السجل التجاري مصدقة من الجهات المختصة ومن ممثلية المملكة العربية السعودية في دولة الوكيل، وكذا حصوله على عضوية الأياتا (المنظمة الدولية للنقل الجوي) ويستثنى بعض الدول من هذا الشرط في حال انضواء الوكيل الخارجي تحت الجهة المختصة بشؤون الحج والعمرة.

وترفق شركة السياحة أيضا صورة من جواز السفر الخاص بمسؤول المنشأة، وبيانات التواصل والعنوان التفصيلي، والبيانات المالية الشخصية الخاصة بالوكيل، علما بأنه يحق لوزارة الحج والعمرة إيقاف الطلب أو إلغاءه متى ما رأت ذلك.

وفيما يخص ضوابط التعاقد بين شركات ومؤسسات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين، فيجب الالتزام بالتعاقد بين الطرفين بموجب نموذج العقد الموحد المعتمد من الوزارة، وبالإمكان طباعته من البوابة الرسمية للوزارة، وتوثيق التعاقد بالختم والتوقيع من الطرفين على جميع نسخ العقد.

كما يشترط مصادقة الغرفة التجارية على صحة توقيع مسؤول شركة العمرة على العقود، ومصادقة ممثلية المملكة في بلد الوكيل على العقد، وكذا تقديم الوكيل الخارجي ضمانا ماليا لصالح شركة العمرة السعودية المتعاقد معها بمبلغ مائتين ألف (ريال سعودي)، وذلك بأحد الطرق التالية: إصدار خطاب (سويفت كود) للبنك السعودي المتعاون مع البنك الخارجي في بلد الوكيل، وبناءا عليه يصدر البنك السعودي ضمان بنكي على مطبوعاته لصالح شركة العمرة السعودية، أو إصدار ضمان بنكي من أحد البنوك السعودية أو تعهد من الوكيل بإصداره.

ويلزم رفع كافة التعاقدات الخاصة بالعمرة للوزارة على المسار الإلكتروني للعمرة بموجب رقم التسجيل الخاص بالوكيل.

أما فيما يتعلق بضوابط خدمات شركات ومؤسسات العمرة للمعتمرين الأفراد، فإن الذين أتموا حجوزاتهم بشكل مباشر من خلال منصات التسويق الإلكترونية المخصصة لخدمات الأفراد (B2C)، تلتزم شركات ومؤسسات العمرة الراغبة في تقديم الخدمات لهم بتحديد الدول التي ترغب شركة العمرة تقديم الخدمة فيها لهذه الفئة من المعتمرين عبر منصة حلول الأعمال "نسك"، والمتابعة الدورية لطلبات المعتمرين الأفراد التي تحال إلى شركة العمرة المعنية من المسار الإلكتروني للعمرة واتخاذ الإجراء اللازم سواء بالموافقة أو الرفض خلال (4) ساعات من إرسال الطلب من المعتمر، وفي حال عدم الرد خلال المهلة المحددة سيتم اعتبار الطلب مرفوضا بشكل تلقائي.

وتقع هنا مسؤولية على شركة العمرة عن المعتمرين الذين وافقت على طلباتهم بتقديم جميع الخدمات المتعاقد عليها معهم من حين قدومهم وحتى مغادرتهم، ولا يحق لشركة العمرة التعديل على حالة الطلب بالرفض بعد صدور التأشيرة.

وفيما يخص المعتمرين الأفراد الذين تعاقدوا بشكل مباشر مع شركات ومؤسسات العمرة من خلال خدمة (الوكيل الافتراضي)، تلتزم شركات ومؤسسات العمرة الراغبة في تقديم الخدمات لهم بكافة الالتزامات الخاصة بالوكيل الخارجي تجاه المعتمر والمحددة في الوثيقة، ويكون التعاقد مع المعتمرين من مواطني الدولة والمقيمين فيها بشكل نظامي فقط، ويتم التواصل مع المعتمر قبل وصوله للمملكة للتحقق من البيانات الفعلية رحلتي القدوم والمغادرة.

وتتم متابعة المعتمرين وخدمتهم على مدار الرحلة والالتزام بمغادرته فور انتهاء مدة برنامج العمرة، مع المتابعة الدقيقة للإشعارات الإلكترونية الصادرة عن منصة حلول الأعمال "نسك" والموجهة لشركات ومؤسسات العمرة لإخطارهم بتاريخ ووقت الدخول الفعلي لكل معتمر، والذي يمكن شركة أو مؤسسة العمرة من رصد أي قدوم يخالف البيانات الموثقة مسبقا مع المعتمر في البرنامج والتعامل معها وفق الإجراءات الموضحة في الفقرة الثانية من البند الحادي عشر الخاصة بضوابط بلاغات تغيب المعتمرين.

ويتم تصميم برامج المعتمرين لعرضها عبر منصة نسك وأن يكون ذلك مقصورا على مواطني الدولة والمقيمين فيها، كما تلتزم بمغادرة المعتمرين الذين قدموا بموجب هذا المسار فور انتهاء مدة برنامج العمرة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفق ما هو معتمد للتعامل مع حالات التأخر عن المغادرة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين.