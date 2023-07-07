تعرف على مواعيد رحلات العمرة في 2023

شددت وزارة الحج السعودية، من خلال وثيقة موسم عمرة 1445 هـ، التي أصدرتها اليوم، على إلزام شركات السياحة المنظمة للرحلات من خارج المملكة، بالتنسيق المستمر مع شركة العمرة المتعاقد معها بما يحقق خدمة المعتمر بكل أمانة وإخلاص وفق تنظيم خدمات المعتمرين وتعديلاته ولائحته.

كما نصت الوثيق، على ضرورة التزام شركات السياحة المنظمة للرحلات من خارج المملكة، بتنفيذ ما يصدر عن هذه الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات، وإبلاغ المعتمرين بجميع ما يصدر عن الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات وما يتعلق باشتراطات وضوابط قدوم المعتمرين للمملكة وضوابط الإقامة بها.

وشددت الوزارة على عدم الشراء المباشر من الوكلاء الخارجيين للخدمات أو تقديمها داخل المملكة إلا من خلال شركة العمرة السعودية المتعاقد معها، وكذا الالتزام بتحويل أي مبالغ مالية تخص باقات الخدمات من حساب الوكيل خارج المملكة إلى محفظته المالية المتفرعة عن الحساب البنكي لشركة العمرة المتعاقد معها، والالتزام بقدوم المعتمرين للمملكة في الوقت المحدد لهم في البرنامج الذي منحت تأشيرة العمرة بموجبه.

ونصت الوثيقة، على ضرورة توفير تذاكر سفر مؤكدة ذهابا وإيابا للمعتمرين، وقيام الوكلاء الخارجيين بتزويد المعتمر بنشرة توعوية بلغته قبل قدومه للمملكة تشمل الجوانب (أداء مناسك العمرة والزيارة، أنظمة الإقامة بالمملكة العربية السعودية، أنظمة وضوابط العمرة والزيارة..) ويتم إعدادها بالتنسيق مع شركة العمرة السعودية المتعاقد معها.

وأيضا يلزم التأكيد على المعتمرين بضرورة ارتداء بطاقات تعريفية عند قدومهم عبر جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية بينهم وبين الركاب الآخرين ليتسنى لجميع الجهات المعنية من التعرف السريع عليهم وتقديم الخدمات لهم، ويشترط أن تحتوي على رقم مركز التواصل وقنواته لتلقي الشكاوى والبلاغات عن الخدمات.

وفيما يخص القيود التشغيلية والمحددات الزمنية لموسم العمرة، فإن صلاحية التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ إصدارها على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة، ومدة التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ الدخول في المملكة على أن تنتهي بحد أقصى 29 ذوالقعدة.

وفيما يخص مواعيد موسم العمرة لعام 1445 هـ، فهي كالتالي: تصدر التأشيرات في الفترة من 15 ذو الحجة وحتى 14 ذو القعدة، ويدخل المعتمرين المملكة بداية من 1 محرم وحتى 15 ذو القعدة، ويكون أخر يوم لمغادرة المعتمرين للمملكة هو 29 ذو القعدة 1445 هـ.