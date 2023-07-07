محافظ الإسكندرية : استراتيجية قومية لإدارة مياه الأمطار على 3 مراحل

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تتعرض لنوات مائية كثيرة خلال فصل الشتاء، ويعاني السكان من تراكم مياه الأمطار في الشوارع التي تترفع فيها المياه لأكثر من 30 سم.

وأضاف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك استراتيجية قومية لإدارة مياه الأمطار، وعدم تراكم المياه، موضحًا أن الاستراتيجية تقوم على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 250 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 850 مليون جنيه، المرحلة الثالثة قد تصل إلى مليار جنيه.

وتابع : المشروع القومي لإدارة مياه الأمطار سوف ينهي ظاهرة المياه في الشوارع، حيث يتم صرف مياه الإمطار من خلال هذا المشروع وتحويلها إلى ترعة المحمودية.

وأوضح الشريف، أن هناك البعض ينتقد محافظة الإسكندرية على مواقع تواصل الاجتماعي، دون معرفة الأسباب، لافتًا إلى أن أنه يعقد العديد من الجلسات الحوارية مع أهالي الإسكندرية للاستماع إلى شكواهم ووضعهم.

وعند سؤاله عن العمل الأصعب، أوضح أنه عمل نحو 40 عاما في الأمن، ولكن هذه الوظيفة تعلم مهارات وقدرات، وهي مهمة صعبة، لذا العمل كمحافظ ستكون أفضل بالنسبة له.



