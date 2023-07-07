محمد صباحي يدير مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة، اسناد مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز ، للحكم محمد صباحي.

يتكون طاقم الحكام من:

حكم ساحة: محمد صباحي.

حكم مساعد 1: هاني خيري.

حكم مساعد 2: وائل شعبان.

حكم رابع: حسني سلطان.

حكم Var: مصطفي الشهدي.

حكم Var مساعد: اسامة عبد اللطيف.

ومن المقرر ان يعقد اتحاد الكرة مؤتمر صحفي بعد الغد الاحد للحديث عن تفاصيل نسخة الدوري الجديدة.