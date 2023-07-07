قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة، اسناد مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز ، للحكم محمد صباحي.
يتكون طاقم الحكام من:
حكم ساحة: محمد صباحي.
حكم مساعد 1: هاني خيري.
حكم مساعد 2: وائل شعبان.
حكم رابع: حسني سلطان.
حكم Var: مصطفي الشهدي.
حكم Var مساعد: اسامة عبد اللطيف.
ومن المقرر ان يعقد اتحاد الكرة مؤتمر صحفي بعد الغد الاحد للحديث عن تفاصيل نسخة الدوري الجديدة.
البوابة سبورت
محمد صباحي يدير مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري
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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة، اسناد مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز ، للحكم محمد صباحي.
قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة، اسناد مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز ، للحكم محمد صباحي.