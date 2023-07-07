السعودية تصدر وثيقة العمرة لموسم 1445هـ

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، وثيقة خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة لعام 1445هـ.

نصت الوثيقة، فيما يخص الالتزامات العامة على شركات ومؤسسات العمرة السعودية، على خدمة المعتمر بكل أمانة وإخلاص، وتنفيذ ما يصدر عن الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات، وإبلاغ كافة وكلائهم خارج المملكة بجميع ما يصدر عن الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات أولا بأول، والتحقق من التزام الوكلاء بتنفيذها وإبلاغهم للمعتمرين بها.

كما نصت على ألا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن (18) عاما بدون مرافق، وحجز الخدمات المتعاقد عليها مع المعتمر ضمن البرنامج، مع أهمية اشتماله على الخدمات الأساسية المطلوبة لإصدار تأشيرة العمرة (السكن، النقل داخل المملكة، التأمين، الخدمات الأرضية)، على أن تكون مدة البرنامج متوافقة مع مدة الإقامة الفعلية للمعتمر داخل المملكة بما لا يتجاوز مدة صلاحية الإقامة (90) يوما من تاريخ الدخول للمملكة أو بحد أقصى 29/11/1445.

وبعد صدور تأشيرات المعتمرين، يجب على شركة العمرة عمل حجوزات فعلية مواعيد أداء العمرة أو الصلاة في الروضة المشرفة عبر منصة حلول الأعمال "نسك" بما يتسق مع برنامج المعتمر، كما يتعين على شركة العمرة الأخذ في الاعتبار أن تصاريح نسك الصادرة هي تصاريح فعلية مؤكدة وفعالة ما لم يثبت دخول المعتمر لأرض المملكة قبل (6) ساعات من موعد بدء التصريح، وإلا سيتم إلغاءها تلقائيا.

وفي حال تم تعديل برنامج المعتمر يجب إلغاء تصاريح نسك السابقة وإعادة إصدارها وفق التواريخ المحدثة للبرنامج، وفي حال تمت الحجوزات الفعلية وتم إصدار التصاريح، وظهر بعد ذلك حاجة إلى تغيير موعد العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة، فإنه بالإمكان إلغاء التصاريح عبر منصة حلول الأعمال "نسك" قبل موعد بدء التصريح، وعمل حجوزات جديدة في إطار تواريخ برنامج المعتمر الحالي.

ويتم تنفيذ البرنامج وما يتضمنه من خدمات وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع المعتمر، ومتابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة بشكل فوري، والالتزام بتعديل البرنامج على النظام الآلي وتحديثه دائما وفق ما يطرأ من متغيرات على البرنامج المعتمد مسبقا للمعتمر، وإدخال بيانات الاستعداد المسبق في منصة حلول الأعمال "نسك" قبل قدوم المعتمرين ب (24) ساعة بحد أقصى.

كما نصت على التزام شركة العمرة بطلب الحافلات عبر أوامر التفويج في منصة حلول الأعمال "نسك" لنقل المعتمرين من وإلى المنافذ الجوية والبحرية والبرية وما بين المدن، مع مراعاة أن تكون أوامر التفويج وفق آخر تحديث لبرنامج المعتمر، وفي حال قدوم المجموعة الواحدة من المعتمرين على دفعات متعددة وفي أوقات متفرقة، فيجب على شركة العمرة مراعاة السياسات المعتمدة لدى النقابة العامة للسيارات بهذا الخصوص، وكذا مسؤولية شركة العمرة عن تنقلات المعتمر وخدمته داخل المملكة بعد نهاية البرنامج المتعاقد عليه، وقبل نهاية صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة.

وشددت على ضرورة متابعة ما يستجد لاشتراطات الناقل الجوي حسب شروط بلد المعتمر عند مغادرة المعتمرين المملكة وقبل صعودهم الطائرة تحسبا من عدم السماح للمعتمرين بالسفر وتحمل المرخص له مسؤولية استضافتهم.

ويتم التأكيد على الوكلاء الخارجيين إشعار المعتمرين بضرورة اتباع الأنظمة والإرشادات المتعلقة بعدم حمل أي مواد ممنوعة عند القدوم لأداء مناسك العمرة والزيارة والحرص على عدم إدخال أي مواد محظورة تجنب تطبيق العقوبات النظامية بحقهم، وتلتزم شركات ومؤسسات العمرة بتدريب وتأهيل موظفيها وفق متطلبات الأمن والسلامة المطلوبة، كما تلتزم شركات ومؤسسات العمرة بتوفير الكوادر الإدارية والميدانية اللازمة للخدمة وتعريفهم في المسار الإلكتروني بما في ذلك بيانات الاتصال والمناوبين، وتتحمل الشركة أو المؤسسة مسؤولية عدم صحة البيانات.