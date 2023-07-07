محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري غدا

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة، إسناد مباراة الأهلي والاتحاد، المقرر لها في السابعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الممتاز ، للحكم محمد معروف.

يتكون طاقم الحكام من:

حكم ساحة: محمد معروف.

حكم مساعد 1: سمير جمال.

حكم مساعد 2: عماد العقاد.

حكم رابع: صبري ابراهيم.

حكم Var: عبد العزيز السبد.

حكم Var مساعد: رجب محمد.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة مؤتمر صحفي بعد الغد الأحد، للحديث عن تفاصيل نسخة الدوري الجديدة.