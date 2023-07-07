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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري غدا

محمد معروف
محمد معروف
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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة، إسناد مباراة الأهلي والاتحاد، المقرر لها في السابعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الممتاز ، للحكم محمد معروف. 
يتكون طاقم الحكام من: 
حكم ساحة: محمد معروف.
حكم مساعد 1: سمير جمال.
حكم مساعد 2: عماد العقاد.
حكم رابع: صبري ابراهيم.
حكم Var: عبد العزيز السبد.
حكم Var مساعد: رجب محمد.
ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة مؤتمر صحفي بعد الغد الأحد، للحديث عن تفاصيل نسخة الدوري الجديدة. 

محمد معروف حكما مباراة الاهلي والاتحاد