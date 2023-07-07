مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مقاومة الاحتلال مكفول بالقانون الدولي

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيل يدعي أنه يتخوف دائما من أن تتحول جنين إلى غزة، أو تتحول غزة إلى نابلس كنقطة تجمع لمواجهة الاحتلال والتصدي له، وهذا ليس سوى إدعاء باطل لمحاربة الشعب الفلسطيني، ويتخذه ذريعة للهجوم على الفلسطينيين والقضاء على أي فكرة لمقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «العكلوك»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي هاجمت مؤخرا مدينة نابلس للقضاء على فكرة عرين الأسود، كفكرة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فإسرائيل بالنسبة لها قد تقوم بمهاجمة رام الله وبيت لحم وأيضًا الخليل وكافة المدن الفلسطينية، « ونحن نعلم تماما جرى حصار أريحة لأسابيع طويلة، وهي ضمن فكرة القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني».

وأوضح مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو وحكومته لا يريدون أن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، ويقومون بأي ذريعة للقيام بعمليات أمنية للقضاء على المقاومين، واكد ان «المقاومة مكفولة بالقانون الدولي، مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مكفولة بالقانون الدولي، لأن الاحتلال غير قانوني وتحول لاستعمار استيطاني مستمر إلى الأبد».