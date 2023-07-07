نهائي أمم افريقيا .. علام يطالب لاعبي الفراعنة بتحقيق اللقب غدا

اجتمع جمال علام، رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة، بلاعبي المنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم ، عقب المران الختامي استعدادا لمباراة الغد امام المغرب في نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

تحدث علام مع اللاعبين من اجل تحقيق الفوز والعودة الي مصر بالكأس، وذلك لتحقيق حلم اللاعبين والجهاز والجماهير المصرية التي تنتظر الفرحة من لاعبو الفراعنة.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة الغد أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.