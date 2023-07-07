"بينهم طفل وسيدة".. مصرع 3 أشخاص في حريق منزل بالأقصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، متأثرين بإصابتهم في حريق منزل كان قد اندلع منذ 12 يوماً، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز في قرية ترعة ناصر مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

سادت حالة من الحزن داخل قرية ترعه ناصر، بعد الإعلان عن وفاة ٣ من أهالي القرية متأثرين بإصابتهم، بعد مرور 12 يوماً على الحادث في المنزل، وهم كل من "عمر صلاح أبو الوفا" 13 سنة، وزوجة صاحب المنزل "سماح بدران خليل"، 37 سنة، و"حجاج عبد المتعال الضوي" 40 سنة، وتم التصريح لذويهم بتسليم الجثامين الثلاثة لدفنها.

تعود الواقعة إلى يوم الأحد 25 يونيو الماضي، عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد نشوب حريق هائل بمنزل مواطن يدعى "محمد عبدالصبور عبدالدايم" بقرية ترعه ناصر التابع مجلس قروي كومير مما أسفر عن إصابة 11 شخص أصيبوا بحروق متفرقة، أثناء محاولتهم السيطرة على الحريق.

على الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافئ، إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق، الذي اندلع أثناء تغيير أنبوبة البوتاجاز داخل المنزل، حيث التهمت النيران حجرة نوم بالمنزل والمطبخ بالكامل.

أسفر الحريق عن إصابة 11 شخص، هم كلا من "عمر صلاح أبو الوفا" 12 سنة، "زينة عبدالرازق متولي" 45 سنة، "لقمان صلاح أبو الوفا" 17 سنة، "صلاح أبو الوفا أبودوح" 50 سنة، "محمود عبدالفتاح فهمي" 33 سنة، حجاج عبدالمنعم الضوي حسين" 37 سنة، "أحمد عبدالعليم مصطفى" 26 سنة، "محمد ناصر عبدالسلام محمود" 17 سنة، تم نقلهم إلى المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف.

كما نقل الأهالي 3 مصابين آخرين، عن طريق سيارة أجرة، هم "وليد عبدالرحيم عبد الحارث" 35 سنة، و"سماح بدران خليل محمود" 37 سنة، و"عبدالرحيم خميس مصطفى" 28 سنة، وتنوعت الإصابات ما بين حروق من الدرجة الأولى والثانية، في الوجه والصدر والبطن والذراع الأيمن والأيسر، وتم نقل المصابين إلى مستشفي طيبة التخصصي ومستشفي العديسات التخصصي التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي العلاج اللازم.

المتوفين (1)

المتوفين (2)