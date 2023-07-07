تامر حسنى يشارك جمهوره الإعلان عن حفله ببيروت

نشر الفنان تامر حسنى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشور يعلن لجمهوره سفره لبيروت لإحياء حفل بلبنان.

يأتى حفل بيروت ضمن جولات الفنان تامر حسنى الفنية ، حيث أحيا منذ أيام قليلة حفله بالأردن، ووجه بعدها الشكر لجمهور الأردن بعد الاستقبال الكبير وسط ترحاب من الجماهير منذ لحظة وصوله، إلى حضور الحفل والتفاعل مع كل أغانيه .

يذكر أن الفنان تامر حسنى يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم"تاج"، والذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام السابقة، وينتمى لنوعية أفلام الرجل الخارق "السوبر هيرو" .

الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج ساره وفيق.