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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر حسنى يشارك جمهوره الإعلان عن حفله ببيروت

تامر حسنى
تامر حسنى
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نشر الفنان تامر حسنى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشور يعلن لجمهوره سفره لبيروت لإحياء حفل بلبنان.

يأتى حفل بيروت ضمن جولات الفنان تامر حسنى الفنية ، حيث أحيا منذ أيام قليلة حفله بالأردن، ووجه بعدها الشكر لجمهور الأردن بعد الاستقبال الكبير وسط ترحاب من الجماهير منذ لحظة وصوله، إلى حضور الحفل والتفاعل مع كل أغانيه .

يذكر أن الفنان تامر حسنى يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم"تاج"، والذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام السابقة، وينتمى لنوعية أفلام الرجل الخارق "السوبر هيرو" .

الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج ساره وفيق.

IMG_20230707_142056
IMG_20230707_142056
تامر حسني بيروت فيلم تاج دينا الشربيني لبنان