الولايات المتحدة للصين: ندعو لمنافسة اقتصادية صحية

بحثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية لي تشيانج، رغبة الإدارة الأمريكية في السعي لتحقيق منافسة اقتصادية صحية مع الصين تعود بالنفع على كلا الاقتصادين، بما في ذلك العمال والشركات الأمريكية.

وشددت يلين، على أهمية تواصل أكبر اقتصادين عن كثب بشأن قضايا الاقتصاد الكلي والقضايا المالية العالمية والعمل معًا بشأن التحديات العالمية، بما في ذلك ضائقة الديون في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة وتمويل المناخ - وفق ما نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني.

وجاء الاجتماع كجزء من الجهود الجارية لتنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينج؛ لتعميق المناقشات الثنائية بعد اجتماعهما في نوفمبر الماضي.