ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة للصين: ندعو لمنافسة اقتصادية صحية

جانيت يلين
جانيت يلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية لي تشيانج، رغبة الإدارة الأمريكية في السعي لتحقيق منافسة اقتصادية صحية مع الصين تعود بالنفع على كلا الاقتصادين، بما في ذلك العمال والشركات الأمريكية.

وشددت يلين، على أهمية تواصل أكبر اقتصادين عن كثب بشأن قضايا الاقتصاد الكلي والقضايا المالية العالمية والعمل معًا بشأن التحديات العالمية، بما في ذلك ضائقة الديون في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة وتمويل المناخ - وفق ما نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني.

وجاء الاجتماع كجزء من الجهود الجارية لتنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينج؛ لتعميق المناقشات الثنائية بعد اجتماعهما في نوفمبر الماضي.

وزيرة الخزانة الأمريكية الصين منافسة اقتصادية