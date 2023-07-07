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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: نستطيع تصدير 55 مليون طن من الحبوب خلال هذا الموسم

الحبوب
الحبوب
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أكد وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن بلاده قادرة على تصدير 55 مليون طن من الحبوب خلال الموسم الزراعي الممتد بين 1 يوليو الجاري حتى 30 يونيو 2024، مع إمكانية الزيادة.

وقال باتروشيف خلال الجلسة العامة ضمن فعاليات معرض "يوم الحقل لعموم روسيا 2023"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة "إننا نخطط خلال الموسم الجديد، لتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن من الحبوب نحو الأسواق الخارجية. وأيضًا، ومن حيث المبدأ، يعتبر هذا رقمًا جديرًا جدًا".

وأضاف أنه في حال نمو المحصول، يكون الاستهلاك المحلي ثابتًا من حيث المبدأ، ومستقرًا بصورة تقريبية. لذلك، يمكن زيادة قدرات التصدير أيضًا.

ولفت وزير الزراعة الروسي إلى أنه يتم إرسال 96٪ من حبوبنا إلى هؤلاء الشركاء من أصحاب المسؤولية. وليس هناك شك أن هذه تمثل مساهمتنا الهامة للغاية في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونحن هنا لا نتحدث فقط، وإنما نربط كلامنا بالعمل، ونقدم حبوبنا لمن هم في حاجة إليها حقًا.

وكشف الوزير، في وقت من سابق، من نهار اليوم الجمعة، عن توقعاته لموسم الحبوب في روسيا لهذا العام، حيث قال إنه يرتقب حصد 123 مليون طن، مؤكدًا أن الرقم يحتمل أن يرتفع.

55 مليون طن الحبوب روسيا تصدير الموسم الجديد