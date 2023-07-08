اقتحام السجون.. استراتيجية «داعش» الجديدة للعودة للمشهد

منذ نجاح قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في طرد التنظيم الإرهابي من أراضي العراق وسوريا، يحاول التنظيم العودة مجددًا، مستغلاً حالة الفراغ الأمني التي تشهدها بعض البلدان.

ويعتبر اقتحام السجون، التي تمتلئ بعناصره وتهريبهم، إحدى الاستراتيجيات التي يتبعها التنظيم الإرهابي للعودة من جديدة للمشهد.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف عن هروب ٢٥ سجينًا من جنسيات مختلفة، جميعهم ينتمون للتنظيم الإرهابي من سجن في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، يتبع الشرطة العسكرية التابعة للفصائل التركمانية الخاضعة للجيش التركي، في مدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة.

وأكد هشام النجار، الباحث المختص في شئون الجماعات الإسلاموية، أنه بين الحين والآخر تقع حادثة مشابهة تعكس مخطط مدروس جرى التدبير له على مراحل، والهدف إضعاف قبضة القوات الكردية على مراكز وسجون تضم وراء جدرانها قادة وعناصر«داعش» وتفكيك التحصينات واكتساب خبرات من خلال معاودة وتكرار محاولات التهريب أكثر من مرة، وصولًا الى تحقيق إنجاز بتهريب سجناء فعليًّا.