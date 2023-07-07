نشرة الحوادث| شاب سوري يدهس أم وابنتيها.. فتاة تنهى حياتها بتناول السم



رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: تحقيقات موسعة مع شاب سوري دهس أم وابنتيها، فتاة تنهى حياتها بتناول السم في الجيزة، مصرع عامل مسجد دهسا بسيارة في التجمع الأول .. وإليكم التفاصيل.



«ماتوا التلاتة ».. تحقيقات موسعة مع شاب سوري دهس أم وابنتيها

https://www.albawabhnews.com/4835591



بسبب المصيف...فتاة تنهى حياتها بتناول السم في الجيزة

https://www.albawabhnews.com/4835595



بعد حادث مدينتي.. مصرع عامل مسجد دهسا بسيارة في التجمع الأول

https://www.albawabhnews.com/4835521



أعدت لها محرقة ووضعتها داخل جوال» بسبب حلق فالصو.. قصة مقتل الطفلة زمزم على يد جارتها بطهطا والعثور على جثتها بترعة في أسيوط

https://www.albawabhnews.com/4835389



مصرع شخصين حرقًا في حريق نشب داخل مطعم فول وطعمية بمنطقة طوخ

https://www.albawabhnews.com/4835413