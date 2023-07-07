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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| شاب سوري يدهس أم وابنتيها.. فتاة تنهى حياتها بتناول السم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها:  تحقيقات موسعة مع شاب سوري دهس أم وابنتيها، فتاة تنهى حياتها بتناول السم في الجيزة، مصرع عامل مسجد دهسا بسيارة في التجمع الأول .. وإليكم التفاصيل.


«ماتوا التلاتة ».. تحقيقات موسعة مع شاب سوري دهس أم وابنتيها

https://www.albawabhnews.com/4835591


بسبب المصيف...فتاة تنهى حياتها بتناول السم في الجيزة

https://www.albawabhnews.com/4835595


بعد حادث مدينتي.. مصرع عامل مسجد دهسا بسيارة في التجمع الأول

https://www.albawabhnews.com/4835521


أعدت لها محرقة ووضعتها داخل جوال» بسبب حلق فالصو.. قصة مقتل الطفلة زمزم على يد جارتها بطهطا والعثور على جثتها بترعة في أسيوط

https://www.albawabhnews.com/4835389


مصرع شخصين حرقًا في حريق نشب داخل مطعم فول وطعمية بمنطقة طوخ

https://www.albawabhnews.com/4835413

البوابة نيوز التجمع الأول حادث مدينتي شاب سوري