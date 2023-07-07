تشاد تستغيث.. نيران الحرب السودانية تحرق البلاد

تعيش تشاد على وقع أزمة حادة؛ جراء تدفق عدد كبير من السودانيين الفارين من الحرب إلى البلاد، ما أدى إلى نقص الاحتياجات الأساسية، وشح في الغاز والوقود وانقطاع الكهرباء والماء، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية. واتهمت تشاد المجتمع الدولي بالتخلي عنها، وتركها وحيدة في مواجهة طوفان الفارّين من الحرب في السودان، وطالبت بمساعدات لمجابهة هذا الوضع الذي أثقل كاهلها، بينما تعاني من أزمة مالية.

وقال رئيس الوزراء التشادي صالح كيبزابو، أمام دبلوماسيين وممثلي منظمات دولية، إنّ تعبئة المجتمع الدولي لا تصل إلى مستوى التعبئة الملحوظة في أماكن أخرى، ما يترك تشاد شبه وحيدة في مواجهة استقبال اللاجئين، مع استنفاد مواردها الخاصة إلى أقصى حدّ.

وفي أوائل يونيو الماضي، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين أنّ أكثر من مئة ألف سوداني، معظمهم من النساء والأطفال من دارفور، عبروا الحدود إلى شرق تشاد في شهر ونصف من الصراع، وأتى هؤلاء ليُضافوا إلى أكثر من ٦٨٠ ألف لاجئ موجودين في هذا البلد شبه الصحراوي في وسط أفريقيا. وبحسب أرقام أممية، فر مليون ونصف المليون سوداني من العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل ٢٠٢٣.