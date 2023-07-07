القوات المسلحة الصومالية تنفذ عملية عسكرية ضد الإرهابيين في إقليم جوبا السفلى

نفذت الفرقة الـ5 للكتيبة الـ16 من القوات المشتركة بالجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات الأمن وقوات الدراويش بولاية جوبالاند، اليوم الجمعة، عملية عسكرية مشتركة على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي أفمادو وكيسمايو، التي تخضع جميعها لسيطرة منطقة جوبا السفلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات المشتركة تمكنت من تفكيك شبكة ألغام من مخلفات ميليشيات الخوارج الإرهابية في إقليم جوبا السفلى.

وكانت العملية تهدف إلى ملاحقة إرهابيي المليشيات وتدمير قواعد لمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في مناطق سانغوني باقليم جوبا السفلى.

يذكر أن الجيش الصومالي، قد كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.