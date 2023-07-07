ضبط عصابة سرقت حديد سور مدرسة 15 مايو الإعدادية ببنها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 4 أشخاص كونوا عصابة لسرقة الخردة والحديد من المباني والمنشأت بمدينة بنها حيث قاموا مؤخرا بسرقة حديد سور مدرسة 15 مايو الإعدادية ببنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بنزع وسرقة حديد يعلو سور مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بمنطقة المنشية في بنها.

بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وأن المتهمين نزعوا الحديد الذي يعلو سور المدرسة، وتبين من تحريات مباحث قسم اول بنها برئاسه المقدم محمد عماد رئيس مباحث القسم أنه وراء الواقعة تشكيل عصابي متخصص في سرقة الحديد وأنهم وراء سرقة حديد سور مدرسه 15 مايو الإعدادية بنات بالمنشيه وتبين أنهم شخص عاطل من المنشيه واثنين اخرين من منطقة عزبه السوق و تاجر خردة.