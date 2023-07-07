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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ماجدة خير الله: 3 عوامل تساعد على نجاح الفيلم

الناقدة ماجدة خير
الناقدة ماجدة خير الله
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قالت الناقدة ماجدة خير الله أن ايرادات الفيلم دليل علي نجاحه ورغبة الجمهور في مشاهدته، ولكن هذا ليس المعيار الوحيد لتقييم الفيلم من حيث النجاح ولكن هناك عوامل ضرورية يجب توافرها في العمل الفني مثل المحتوي والقصة والحبكة السينمائية.

وأضافت "خير الله" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن نجاح الفيلم جماهيريًا يرجع إلي عدة عوامل أيضاً أهمها المشتركين في العمل، الدعاية، كما أنه يكون خاضع للموسم، قائلًة: " في فيلم بيت الروبي  الجمهور كان يريد أن يري لأول مرة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز في عمل واحد، فصناع العمل أعتمدوا علي عوامل جذب كثيرة أما المستوى الفني فهذا موضوع أخر".
 

ماجدة خير الله البوابة نيوز الايرادات ليس المعيار الوحيد