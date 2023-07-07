ماجدة خير الله: 3 عوامل تساعد على نجاح الفيلم

قالت الناقدة ماجدة خير الله أن ايرادات الفيلم دليل علي نجاحه ورغبة الجمهور في مشاهدته، ولكن هذا ليس المعيار الوحيد لتقييم الفيلم من حيث النجاح ولكن هناك عوامل ضرورية يجب توافرها في العمل الفني مثل المحتوي والقصة والحبكة السينمائية.

وأضافت "خير الله" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن نجاح الفيلم جماهيريًا يرجع إلي عدة عوامل أيضاً أهمها المشتركين في العمل، الدعاية، كما أنه يكون خاضع للموسم، قائلًة: " في فيلم بيت الروبي الجمهور كان يريد أن يري لأول مرة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز في عمل واحد، فصناع العمل أعتمدوا علي عوامل جذب كثيرة أما المستوى الفني فهذا موضوع أخر".

