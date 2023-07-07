واشنطن تحجز على 500 مليون دولار من أموال رجال الأعمال الروس

أعلنت السلطات الأمريكية إنها حجزت على ما يزيد عن 500 مليون دولار من الأصول المملوكة لرجال أعمال روس، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضحت ليزا موناكو النائبة الأولى لوزير العدل، المدعية العامة الأمريكية، اليوم الجمعة، "دون الخوض في التفاصيل، فإن هذا يتضمن أصول الأشخاص الذين يدعمون الحكومة الروسية".

ووصفت موناكو السلطات الروسية خلال حديثها بـ"النظام"، حيث قالت في اجتماع لوزراء عدل مجموعة السبع في العاصمة اليابانية طوكيو "لقد وضعنا قيودا على ما يزيد عن 500 مليون دولار من الأصول المملوكة للروس الذين يدعمون النظام الروسي ويتهربون من الإجراءات الاقتصادية الأمريكية المضادة".

ولفتت نائبة وزير العدل إلى أن المدعين العامين الأمريكيين وجهوا اتهامات بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على الصادرات في روسيا وبغسيل الأموال إلى "ما يزيد عن 30 فردا" حتى الآن، فيما أكدت أن "أمريكا، في الواقع، تواصل البحث عن مواطنين روس في دول ثالثة".

وأضافت موناكو "بمساعدة شركائنا الأجانب، تم تنفيذ اعتقالات في ما يزيد عن 6 دول بهدف تسليم المجرمين إلى أمريكا"، كما انتقدت بكين وطهران، حيث تبذل الصين، علي حد وصفها، جهودا نشطة لإخماد الانتقادات الموجهة لبكين في الخارج.

وتابعت نائبة وزير العدل إن بلادها سترسل جاريد كيمبال المدعي العام، للعمل في كييف لمساعدة السلطات الأوكرانية على مكافحة الفساد.

وفي هذا الشأن، دعت موناكو دول مجموعة السبع إلى إيفاد متخصصين إلى مجموعة عمل جديدة لمكافحة الفساد أنشأتها الجمعية، حيث تابعت أن كيمبال سيمثل أمريكا في هذه الهيئة.