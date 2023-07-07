رسميًا.. أرسنال يعلن تجديد عقد مدافعه حتى 2027

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، تجديد عقد مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا، ليستمر مع الفريق لمواسم إضافية.

كان عقد ويليام ساليبا، ينتهي مع الجانرز بنهاية الموسم المقبل، قبل أن يوقع على عقد جديد مع أرسنال حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي أي حتى 2028.

بعد تمديد عقد ساليبا مع النادي اللندني، سيرتدي اللاعب القميص رقم 2 بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

يعد اللاعب صاحب الـ22 عامًا، أحد ركائز أرسنال الأساسية تحت قيادة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، ولذلك يعتبر أحد أسباب تراجع نتائج المدفعجية في نهاية الموسم المنقضي وخسارة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، هو غيابه عن الفريق في آخر 11 مباراة بالموسم للإصابة.

بحسب ما أكده نادي أرسنال في بيانه الرسمي، فإن ويليام ساليبا وقع على عقد جديد لمدة 4 سنوات قادمة، يمتد حتى يونيو 2027.

انضم ساليبا إلى أرسنال من سانت إيتيان الفرنسي في 2019، قبل أن يخرج للإعارة لفريقه الفرنسي ثم في الموسم التالي انتقل لستة أشهر إلى نيس الفرنسي، ومنه معارًا إلى مارسيليا قبل عودته مجددًا إلى الجانرز في 2022.

خاض ويليام ساليبا 33 مباراة مع أرسنال في مختلف البطولات خلال موسم 2022-2023، وسجل 3 أهداف بينهم هدفين في الدوري الإنجليزي وهدف في الدوري الأوروبي، كما صنع 4 آخرين.