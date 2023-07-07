«ماتوا التلاتة ».. تحقيقات موسعة مع شاب سوري دهس أم وابنتيها



فتحت نيابة النزهة، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط شاب سوري تسبب في وفاة سيدة وابنتيها دهسا تحت عجلات سيارته أمام أحد النوادي الرياضية الشهيرة في منطقة الشيراتون.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا بوقوع حادث سير أمام أحد النوادي الرياضية الشهيرة في منطقة الشيراتون، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة ابنتيها، أسفل عجلات سيارة يقودها شاب سوي الجنسية يدعي« حامد أحمد فراس» طالب في الفرقة الخامسة بكلية الطب، جري ضبطه.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن السيدة المتوفاة تدعي تريزا سعيد غالي، توقيت متأثرة بإصابتها، ثم لحقت بها ابنتها نفين عطيفي بعد يومين من الحادث، ولحقت بهم الابنه الثانية روجينا صباح اليوم متأثرة بإصابتها داخل أحد المستشفيات في منطقة مصر الجديدة.

بدورها امرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثث الضحايا، وطلب التحريات الأمنية حول الواقعة.

في السياق ذاته، شيعت أسرة الضحايا الثلاثة جنازة الضحية الثالثة منذ قليل لمثواها الأخير في مقابر العائلة.