فريق السنبلاوين للصم والبكم يفوز على نادى مغاغة برباعية نظيفة

فاز فريق مركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين للصم والبكم بقيادة عوض الله عطية المدرب العام و محمد عبد الرحمن المدير الإدارى اليوم الجمعة على فريق نادى مغاغة بالمنيا برباعية نظيفة وذلك خلال المباراة التى اقيمت بإستاد مركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين ضمن مباريات المجموعة الرابعة من الدورى الممتاز للصم والبكم.

فيما أحرز الاهداف كل من مصطفى عبد الحميد ومحمد فرج وحماده كوكا وعلى الدسوقي بواقع هدفين في كل شوط ليتصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط.

كما حضر المباراة كل من أحمد طلعت درغام وأحمد على الزلفى عضوا مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين، و محمد محروس المدير التنفيذى للمركز والسيد العطار المدير المالى.

فيما يشارك فى البطولة 16 فريقا مقسمين إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق حيث تضم المجموعة الأولى فرق الداخلية بدمنهور، وطلائع المستقبل بالاسماعيلية، ومركز شباب فاقوس، نادى الإرادة والتحدى بكفر الشيخ.

فيما تضم المجموعة الثانية نادى شباب المنوفية، دكرنس الرياضى، الوليدية، مركز ناصر الزقازيق وفى المجموعة الثالثة مركز شباب زينهم، محافظة الفيوم، الصيد بالمحلة، بهتيم، و على مستوى المجموعة الرابعة المجد بالإسكندرية، مركز شباب السنبلاوين، مغاغة الرياضى، النيل لنقل البضائع.

كما أنه وفقا لنظام البطولة أن يتم عمل دورى للأول والثانى من كل مجموعة، وذلك بعد انتهاء مباريات المجموعات.