رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن عن ثالث صفقاته الصيفية

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، عن إتمام ثالث صفقاته الصيفية رسميًا، بعد التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.

ووقع الأوروجوياني مانويل أوجارتي على عقود انضمامه لفريق باريس سان جيرمان حتى نهاية يونيو 2028.

ودعم النادي الباريسي، خط وسط الفريق بالتعاقد مع أوجارتي قادمًا من سبورتنج لشبونة، حيث كان اللاعب مرتبطًا بعقد مع النادي البرتغالي حتى عام 2026، قبل التوصل بين إدارة الناديين لاتفاق بانتقال أوجارتي إلى حديقة الأمراء.

ونشر سان جيرمان، بيانًا: «يسر باريس سان جيرمان أن يرحب بمانويل أوجارتي في فريقه المحترف من موسم 2023-2024، حيث يرتبط لاعب خط الوسط الأوروجواياني، الذي سيرتدي الرقم 4، بالنادي الباريسي حتى 30 يونيو 2028».

وأضاف البيان: «تدرب مانويل أوجارتي في فينيكس، أحد الأندية في مونتيفيديو، عاصمة أوروجواي، ولعب أول مباراة احترافية له في ديسمبر 2016، بعمر 15 عامًا و 8 أشهر فقط».

وأتم بيان باريس سان جيرمان: «في الشتاء الماضي، كان مانويل أوجارتي مدرجًا في قائمة المدرب دييجو ألونسو التي تضم 26 لاعبا سيلعبون في مونديال قطر 2022، وخاض 8 مباريات دولية مع منتخب أوروجواي».

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن صفقة الأوروجوياني أوجارتي كلفت خزينة باريس سان جيرمان، مبلغ يقترب من 60 مليون يورو.

ويعتبر مانويل أوجارتي، ثالث صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما أعلن النادي أمس الخميس عن ضم ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو.