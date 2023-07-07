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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس البارالمبية يشيد بتأهل فرق الزوجي للبوتشا لبارالمبياد باريس

منتخب مصر
منتخب مصر
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أشاد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بمستوى لاعبى المنتخب المصرى للبوتشا بعد الأداء الذى ظهر عليه جميع اللاعبين فى مختلف المسابقات فى البطولة الأفريقية التى أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر . 

وأكد أن منتخب الزوجى للبوتشا  هو أول من يتأهل فى الالعاب البارالمبية المصرية  إلى دورة باريس 2024 
بعد أن نجح الثنائي هناء علام ومحمود بدوي في الحصول على الميدالية الذهبية  بعد الفوز على المنتخب التونسي بمجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتأهل فيها منتخب مصر للبوتشا لدورة الألعاب البارالمبية. كما تعد هذه الميدالية الذهبية الأولي لفراعنة البوتشا في فرق الزوجي

وكان المنتخب المصري قد حقق 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في منافسات الفردي.

و تختتم البطولة، التي انطلقت 2 يوليو الماضي اليوم الجمعة.

أقيمت هذه البطولة المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد الدولي للبوتشا.

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