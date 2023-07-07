البحث العلمى: الطالب عبدالرحمن هانى مصمما لشعار العلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد

أعلنت كاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فوز عبد الرحمن هانى عبد الله الطالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة فى مسابقة تصميم شعار العلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد التى تم الإعلان عنها مسبقًا من خلال المحافظة والأكاديمية ومكتب التايكو بجامعة الوادي الجديد.

جرى اختيار اللوجو الفائز من خلال لجنة تحكيم باشراف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعضوية كل من:

-الدكتوره وفاء محمد عبد الرشيد المدير التنفيذي للمشروع بالاكاديمية

- د. اشرف الصادق مدير المشروع بالفاو

- د. احمد دياب مستشار المشروع

- د. عماد سالم مستشار المشروع

- د. مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد

من المقرر أن يحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وشهادة تقدير مع احتفاظ الأكاديمية بكافة حقوق الملكية للشعار الفائز.

وصل عدد المتنافسين فى هذه المسابقة إلى 299 متسابق وتمت التصفية على مرحلتين انتهت باختيار اللوجو الفائز من جانب اللجنة، وسيتم استخدام هذا اللوجو من أجل التعبير عن العلامة الجماعية لمنتجات التمور والنخيل التى تتميز بها محافظة الوادى الجديد.

تعد العلامة الجماعية أحد الوسائل التى تستخدم لتمييز سلع أو خدمات تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية، وسيتمكن أهالي الوادي الجديد الذين ينتجون التمور والمواد الغذائية الخام والمعالجة والزيوت والحرف اليدوية من نخيل الوادي الجديد، من استخدام تلك العلامة الجماعية بعد استيفاء شروط الاستخدام لتحسين وضع منتجاتهم في السوق المحلية والدولية.

تقام هذه المسابقة ضمن تعاون المحافظة والأكاديمية والجامعة ومركز بحوث الصحراء مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية- واحة الخارجة والممول من صندوق البيئة العالمية.