ماجدة موريس: الإيرادات ليست الأساس فى تقييم العمل السينمائي

قالت الناقدة ماجدة موريس لكي يتم الحكم علي أي فيلم سينمائي ينبغي أن يتم مشاهدته جيداً ويكون هناك إجماع على قيمته الفنية والفكرية ، كما أنه من الضروري أن يتوافر فيه كل العناصر اللازمة من القصة الإبداعية والسيناريو والحوار وتطورات الأحداث والإخراج وما يستطيع المخرج اخراجه من كل ممثل داخل العمل.

وأضافت "موريس" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، من الأفضل أن يشمل الفيلم علي كل العناصر السليمة لتكوينه من تصوير، سيناريو، حوار، وأخراج كي يخرج فيلم متميز بكل عناصره، لافتًة الى أن كل فيلم متميز يحكمه كل هذه العناصر وليس الإيرادات فقط التي تحكم نجاحه.

وأشارت الى أن هناك افلام قوية للغاية لم تحقق إيرادات لأنها لم تكن علي مزاج الجمهور موضحة أن أفلام موسم العيد تحقق إيرادات عالية تدل علي النجاح الجماهيري وفي شباك التذاكر أما الأعتراف بقيمة الفيلم ومحتواه واهميتة شىء آخر وهذا يقتصر علي الجمهور وثقافته السينمائية.