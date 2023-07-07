ردا على حرق المصحف.. مئات المصلين اللبنانيين يشعلون النيران بعلم السويد

شارك المئات من المصلين في وقفة أمام مسجد الأمين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، عقب صلاة الجمعة اليوم، احتجاجا على حرق نسخة من المصحف في السويد ونصرة لجنين.

ورفع المشاركون لافتة كتب عليها "قاطعوا البضائع السويدية"، وأحرقوا العلم السويدي احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كما أحرق المشاركون أيضا العلم الإسرائيلي نصرة لجنين.

وأوضح عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان، الدكتور عبد القادر علي، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "الوقفة هي مزدوجة نصرة للقرآن الكريم الذي يعمل الغرب دائما على محاربته عبر السماح بحرق نسخ من القرآن الكريم باسم حرية الرأي والتعبير كما حصل في السويد والدنمارك، في حين أن المقدسات لا تدخل من ضمن حرية الرأي والتعبير".

وتابع: "نحن اليوم نقف نصرة لكتاب الله عز وجل ونتتصر له، وفي الوقت عينه نقف مع إخواننا في فلسطين وتحديدا في جنين الصامدة والمقاومة، التي تواجه العدو المدجج بكل قوة وبصدور أبنائها العارية".