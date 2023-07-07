ads
الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ردا على حرق المصحف.. مئات المصلين اللبنانيين يشعلون النيران بعلم السويد

حرق علم السويد
حرق علم السويد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك المئات من المصلين في وقفة أمام مسجد الأمين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، عقب صلاة الجمعة اليوم، احتجاجا على حرق نسخة من المصحف في السويد ونصرة لجنين.

ورفع المشاركون لافتة كتب عليها "قاطعوا البضائع السويدية"، وأحرقوا العلم السويدي احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كما أحرق المشاركون أيضا العلم الإسرائيلي نصرة لجنين.

وأوضح عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان، الدكتور عبد القادر علي، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "الوقفة هي مزدوجة نصرة للقرآن الكريم الذي يعمل الغرب دائما على محاربته عبر السماح بحرق نسخ من القرآن الكريم باسم حرية الرأي والتعبير كما حصل في السويد والدنمارك، في حين أن المقدسات لا تدخل من ضمن حرية الرأي والتعبير".

وتابع: "نحن اليوم نقف نصرة لكتاب الله عز وجل ونتتصر له، وفي الوقت عينه نقف مع إخواننا في فلسطين وتحديدا في جنين الصامدة والمقاومة، التي تواجه العدو المدجج بكل قوة وبصدور أبنائها العارية".

المصحف بيروت السويد جنين وقفة علم إسرائيل